Если остановил полицейский: глава ГИП рассказал о правах и обязанностях водителя при остановке патрульным (ВИДЕО)

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Глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь опубликовал на своей странице в социальной сети ролик, в котором рассказал молдавским водителям, как нужно себя вести, а также какие правила соблюдать, если их остановил сотрудник патрульной полиции.

По словам Александа Пынзаря, при остановке полицейский обязан назвать своё имя, фамилию, должность и орган власти, частью которой он является. Кроме этого, он должен предъявить своё удостоверение и объяснить причину остановки. Полицейский не обязан предъявлять другие документы, такие как ордер, метрологический сертификат прибора для измерения скорости и дорожную карту. В случае, если водителя оштрафовали, но он не согласен с этим, у него есть право обжаловать действия патрульного в суде.

– Когда вас останавливает полицейский, нужно знать, что у вас есть и обязанности. В первую очередь, оставайтесь в машине и соблюдайте указания полицейского. Даже если он просит вас выйти из машины – подчинитесь, – отметил Пынзарь.

Полицейский может попросить водителя предъявить водительское удостоверение, сертификат о регистрации автомобиля, документы на перевозимый груз. Кроме этого, он может потребовать пройти тест на алкоголь. В случае, если водитель отказывается соблюдать указания полицейского, правоохранитель имеет право наложить штраф. Кроме того, водителю за это грозит лишение водительских прав на срок до одного года.