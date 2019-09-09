“Если не будет транзита газа через Украину”: Додон озвучил три возможных сценария (ВИДЕО)

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Обеспечение газом Молдовы после 1 января 2020 года – один из главных вопросов, который глава государства обсудил в рамках своих визитов в Москву и в Брюссель. Если Россия и Украина не договорятся и не будет транзита российского газа через территорию соседней страны, возникнет патовая ситуация, отметил президент.

В этой ситуации, добавил он, есть три возможных сценария.

– Первый сценарий: газ по югу через “Турецкий поток”, по дну Черного моря, доходит до Турции, дальше – через Болгарию и Румынию, и попадает по той же трубе, через которую мы сейчас получаем газ из России, которая будет перекрыта со стороны Украины. И по той трубе идет реверс. Но для этого нужны капиталовложения. Об этом мы говорили с еврокомиссаром, потому что Болгария и Румыния – страны ЕС, у них единая энергетическая хартия, и они могут вместе обсудить решение этой проблемы. Второй вариант, о котором говорили и министр экономики, и премьер: купить какой-то газ сейчас – в Европе или у России, договориться с Украиной о хранилище, закачать его туда, сколько нам нужно на месяц-два, и забрать его оттуда, если перекроют. Теоретически есть такой сценарий, но для этого нужны деньги – чтобы правительство взяло кредит около 100 млн евро. Кроме того, нужно договориться и быть уверенными, что украинцы этот газ дадут, потому что если в январе – феврале не будет транзита, то “своя рубаха ближе к телу”. Но есть и техническая проблема: этот газ идет не реверсом через юг, а через север. А через север мы можем обеспечить только север страны и частично Кишинев, а юг Молдовы в таком случае останется без газа. Необходимо будет дополнительно покупать топливо для ТЭЦ, чтобы было давление. Это технологический момент. Есть и третий вариант: купить тот же российский газ – через Румынию, например, потому что Румыния сейчас продает газ. Они какой-то газ забирают и продают его в Европу. Можем договориться с “Газпромом”, чтобы они отдали румынам где-то по “Северному потоку”, но чтобы румыны отдали этот газ нам, сюда. Но, опять же, технологические вопросы, нужны инвестиции, – перечислил президент.

Игорь Додон добавил, что руководство “Молдова-газ” на этой неделе поедет в “Газпром”, чтобы более детально обсудить три этих варианта, а 19-20 сентября руководство “Газпрома” посетит Молдову.

– Я с ними встречусь, чтобы посмотреть, какой из этих трех вариантов будет лучше. Очень хорошо, что как раз в этот период пройдут переговоры между Россией и Украиной при посредничестве ЕС. У меня есть уверенность, что транзит через Украину, скорее всего, будет. Эта вероятность очень высока. Но если не будет, мы проработаем один из этих сценариев, и не позволим нашим гражданам замерзнуть зимой, – подытожил президент.