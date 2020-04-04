Если граждане продолжат игнорировать предупреждения властей, до конца мая в Молдове может быть 31 тысяча инфицированных коронавирусом

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Если сохранится нынешний ритм инфицирования коронавирусом в нашей стране, а граждане будут продолжать игнорировать предупреждения властей, к концу мая в Молдове может быть 31 тысяча подтвержденных случаев. Об этом на брифинге для прессы сообщили специалисты в области здравоохранения.

Они отметили, что, в среднем, инкубационный период составляет около 6 дней – от первого контакта с патогеном до развития симптомов. Был также вычислен показатель инфицированности – в Молдове, благодаря принятым властями мерам, он является средним и составляет 2,6, тогда как многие другие страны рапортуют о показателе в 3,5.

Тем не менее, учитывая данные показатели, специалисты рассчитали, что к концу мая у нас может быть около 31 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Однако при соблюдении мер самоизоляции и при проведении тестирования, показатель инфицированности может сократиться до 1,5, а заболеваемость упасть в 10 раз.

В связи с этим представители Министерства здравоохранения настоятельно призывают граждан соблюдать все введенные властями ограничения, чтобы не допустить реализации прогнозируемого сценария.

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