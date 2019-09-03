Если Додон не договорится с Россией, тарифы на газ могут вырасти на 40-50% (ВИДЕО)

0

Из-за некоторых политических решений, которые были приняты ранее руководством НАРЭ, остается риск повышения тарифов на газ, и это повышение может быть довольно высоким – 40-50%. Глава государства твердо намерен решить этот вопрос и не допустить возможного роста.

– Задача, которую я перед собой поставил, – поговорить с российской стороной и сделать все возможное для того, чтобы тарифы не выросли ни на 1%. Хочу сказать, что предварительно, после переговоров, которые я провел с руководством Правительства РФ и компании “Газпром”, у нас есть все шансы достигнуть соглашения для того, чтобы не допустить роста тарифов, – сказал он в интервью журналистам.

Игорь Додон отметил, что он намерен детально обсудить этот вопрос в эту субботу, 7 сентября, в рамках встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства надеется, что по итогам его беседы с российским лидером будет принято положительное решение, которое будет отвечать интересам наших сограждан.

– Мы должны принять окончательное решение, по какой формуле пойдем, чтобы не было роста тарифов для конечных потребителей. Это – чрезвычайно важно, особенно учитывая приближение зимы и начало нового отопительного сезона. Моя задача в качестве президента страны – сделать всё для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет еще раз поехать с этой целью в Москву – я поеду. Точку в этом вопросу мы должны поставить вместе с Владимиром Путиным. И я думаю, что решение будет положительным, в интересах наших граждан , – сказал он.