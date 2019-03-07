Если бы они хотели бороться с олигархами, не стали бы критиковать социалистов, – Цырдя о “правой” оппозиции

И вот сегодня эти господа заявляют, что они в оппозиции к ДПМ, а ПСРМ в скрытом альянсе! Более того, они “люто борются” с ДПМ, и потому не хотят альянса с ПСРМ! Якобы, ПСРМ вряд ли пойдет с ними в альянс, потому что она с ДПМ!

Ладно, во имя национальных интересов, забудем их прошлые “боевые подвиги” во имя олигархов. Поверим, что они настроены решительно против ДПМ! Но в чем состоит их “борьба”?

Вот президент заявил, что он поддержит альянс ПСРМ и АКУМ. И тут блок АКУМ завыл ! Они стали с пеной у рта нападать на ПСРМ, выдавая это за “борьбу” с ДПМ! Каждый день эти бедолаги крутятся, как ужи на сковороде, выдумывая новые предлоги, чтобы сохранить все, как есть. То пускают ахинею, что супруга президента имеет уголовное дело, то впадают в маразм, заявляя, что альянс ПСРМ-ДПМ уже создан, то несут чушь про то, что ДПМ контролирует 80% депутатов ПСРМ.

У вас есть еще вопросы?

Хотели бы они бороться с олигархами, не стали бы критиковать социалистов. Как раз наоборот – тут же ухватились бы за предложения президента! И если ПСРМ стала бы вилять, они имели бы железный аргумент: ПСРМ под Плахотнюком, они не хотят перемен, они служат олигархам! Однако все с точностью до наоборот.

P.S. Кстати, а где Майя Григорьевна? Ответим – в США. Она опять поехала получать указания Госдепа.

P.P.S. В отличие от многих граждан, я продолжаю “верить” в то, что один лакей Госдепа будет бороться против другого.