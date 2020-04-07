Ещё у 14 сотрудников НАБПП был диагностирован коронавирус. Некоторые ещё ждут результаты тестов

Ещё у 14 сотрудников НАБПП был диагностирован коронавирус. Некоторые ещё ждут результаты тестов

На прошлой неделе у одного из сотрудников Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) был обнаружен COVID-19. После этого всех сотрудников ведомства, которые контактировали с заражённым, отправили на карантин. За их состоянием здоровья постоянно следили семейные врачи.

Спустя неделю у некоторых сотрудников не проявились никакие симптомы, а 14 человек попросили провести тест на COVID-19, в результате чего выяснилось, что они были заражены. Все заболевшие были госпитализированы и проходят лечение в медучреждениях.

Глава НАБПП Владислав Котич не исключает, что число заразившихся сотрудников может увеличиться, так как некоторые из них ещё ждут результаты тестов.

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