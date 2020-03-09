Ещё шестеро молдаван госпитализированы для обследований в связи с коронавирусом

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6 человек с подозрением на заражение коронавирусом были доставлены в столичную инфекционную больницу имени Тома Чорбэ. Их выявили в пункте пропуска “Леушены”.

Данную информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицкая. По её словам, на КПП был остановлен автобус “Италия-Молдова” с 32 пассажирами. У двух из них выявили температуру, в результате чего было принято решение о госпитализации.

Впоследствии ещё четверо граждан с подобными симптомами были остановлены на границе и также доставлены в больницу.