Ещё по одному адресу на Ботанике появится новая детская площадка

Ещё по одному адресу на Ботанике появится новая детская площадка

Работы по установке долгожданной детской площадки ведутся во дворе домов Индепенденцей, 24/1 и Куза-Водэ, 30. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Этот двор был включен в программу по благоустройству дворов еще в начале текущего года, и работы должны были начаться еще летом. По причине проведения этим летом ремонта коммуникаций, установку площадки перенесли на осень, – написал Витнянский.

Работы в данном дворе будут завершены в течение суток.

 

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