Ещё по одному адресу на Ботанике появится новая детская площадка

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Работы по установке долгожданной детской площадки ведутся во дворе домов Индепенденцей, 24/1 и Куза-Водэ, 30. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Этот двор был включен в программу по благоустройству дворов еще в начале текущего года, и работы должны были начаться еще летом. По причине проведения этим летом ремонта коммуникаций, установку площадки перенесли на осень, – написал Витнянский.

Работы в данном дворе будут завершены в течение суток.