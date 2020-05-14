Ещё пять человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ.

Речь о: 38-летнем мужчине из Бельц, 79-летнем жителе Кишинёва, 55-летней женщине из Окницы, 55-летнем жителе Сорокского района и 52-летнем мужчине из Слободзеи. Все были доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии с хроническими заболеваниями.

Таким образом, общее число летальных исходов составляет 190.

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