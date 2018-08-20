Ещё около 400 первоклашек получили школьные ранцы от Фонда первой леди ”Din Suflet” (ФОТО)

Ещё около 400 первоклашек получили школьные ранцы от Фонда первой леди ”Din Suflet” (ФОТО)

Сегодня первая леди страны Галина Додон вручила почти 400 рюкзаков со школьными принадлежностями первоклашкам из трёх районов страны.

Полным ходом идет реализация Общереспубликанской программы, запущенной Благотворительным фондом ”Din Suflet” и предусматривающей раздачу почти 25 тысяч школьных рюкзаков с необходимыми принадлежностями всем первоклассникам этого года.

Сегодня первая леди страны Галина Додон побывала с поездкой в Окницком, Бричанском и Единецком районах, где вручила почти 400 рюкзаков с необходимыми школьными принадлежностями будущим учащимся этих районов, что вызвало у детей большой энтузиазм, так как речь идет о начале нового этапа в их жизни.

Галина Додон поздравила первоклассников с началом нового учебного года, пожелала им хороших результатов и интересного опыта, отметив, что Благотворительный фонд ”Din Suflet” будет и далее рядом с ними.

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