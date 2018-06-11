Ещё одну гигантскую змею обнаружили в лесу Унгенского района (ВИДЕО)

Ещё одну гигантскую змею обнаружили в лесу Унгенского района (ВИДЕО)

Рептилия длиной в 2 метра была замечена в лесу Унгенского района. Специалисты утверждают, что она не предоставляет опасности и включена в Красную книгу.

Напомним, что на предыдущей неделе близ молдавской границы также была обнаружена гигантская змея. Необычная находка была сделана сотрудниками пограничной полиции КПП Унгень.

Второе пресмыкающееся было замечено в лесу прохожим, который снял видео и опубликовал его на своей странице в Facebook. Многие пользователи социальной сети встревожились в связи с необычной находкой, некоторые даже предлагали убить змею. Но, как оказалось, пресмыкающееся не предоставляет опасности, не является ядовитым и включено в список вымирающих животных в Красной книге.

Змея называется Эскулапов полоз. Встречается в Италии, Грузии, Азербайджане, Украине, в Краснодарском крае и др. Питается грызунами, землеройками, яйцами птиц, птенцами, а иногда и взрослыми мелкими птицами.

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