Ещё одному члену преступной группировки “Борман” вынесен суровый приговор (ФОТО)

Ещё одному члену преступной группировки “Борман” вынесен суровый приговор (ФОТО)

Согласно решению Кишинёвского апелляционного суда, один из активных членов преступной организации “Борман”, 28-летний мужчина, был признан виновным в совершении преступлений, связанных с с оборотом наркотиков и незаконным вывозом денежных средств из Молдовы.

Согласно материалам дела, собранным сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, осуждённый, действовавший в рамках вышеупомянутой преступной организации по указанию лидера группировки, преступным путём вывозил деньги из Молдовы, а затем закупал в Испании большое количество наркотиков (гашиш) и переправлял в Российскую Федерацию.

Так, в период с декабря 2013 по январь 2014 года, осуждённый вывез контрабандой 100 000 евро из Молдовы. На эти деньги в Испании он закупил около 100 кг гашиша и организовал перевозку наркотиков в Россию. Часть наркотических средств была продана, а партия в 46,515 кг гашиша была обнаружена и изъята. Задержанные члены ОПГ были осуждены на территории Российской Федерации.

Прокуроры потребовали для подсудимого 21 год лишения свободы. Апелляционный суд Кишинёва приговорил члена преступной организации к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии закрытого типа. В счёт государства также должны отойти 1 794 500 леев.

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