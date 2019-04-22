Ещё одному члену преступной группировки “Борман” вынесен суровый приговор (ФОТО)

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Согласно решению Кишинёвского апелляционного суда, один из активных членов преступной организации “Борман”, 28-летний мужчина, был признан виновным в совершении преступлений, связанных с с оборотом наркотиков и незаконным вывозом денежных средств из Молдовы.

Согласно материалам дела, собранным сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, осуждённый, действовавший в рамках вышеупомянутой преступной организации по указанию лидера группировки, преступным путём вывозил деньги из Молдовы, а затем закупал в Испании большое количество наркотиков (гашиш) и переправлял в Российскую Федерацию.

Так, в период с декабря 2013 по январь 2014 года, осуждённый вывез контрабандой 100 000 евро из Молдовы. На эти деньги в Испании он закупил около 100 кг гашиша и организовал перевозку наркотиков в Россию. Часть наркотических средств была продана, а партия в 46,515 кг гашиша была обнаружена и изъята. Задержанные члены ОПГ были осуждены на территории Российской Федерации.

Прокуроры потребовали для подсудимого 21 год лишения свободы. Апелляционный суд Кишинёва приговорил члена преступной организации к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии закрытого типа. В счёт государства также должны отойти 1 794 500 леев.