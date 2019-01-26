Ещё одно смертельное ДТП в Молдове: один человек погиб, а другой госпитализирован (ФОТО, ВИДЕО)

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Очередное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека, случилось на трассе Кантемир – Кагул, между сёлами Гротешты и Кицканы Кантемирского района.

Согласно полученной информации, в результате столкновения двух автомобилей один человек скончался, а другой был госпитализирован в срочном порядке, передаёт publika.md. По данным очевидцев, авария произошла сегодня во второй половине дня. Судя по кадрам, снятым очевидцем, транспортные средства получили серьёзные технические повреждения. Причина аварии пока не установлена.

На место происшествия прибыла скорая помощь, спасатели и полиция. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, что сегодня в селе Бардар Яловенского района также произошла серьёзная авария, в результате которой скончался один человек, а трое других, включая двух несовершеннолетних, были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.