Ещё одно ДТП в Хынчештах: на этот раз перевернулся молоковоз (ФОТО)

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Грузовик с молоком превратился в груду металла после того, как столкнулся с автомобилем Peugeot. В результате удара большегруз несколько раз перевернулся, а молоко вылилось на трассу.

Авария произошла сегодня на въезде в село Фундул Галбеней Хынчештского района. Столкновение было настолько сильным, что грузовик застрял на трассе без колёс, пишет deschide.md.

Оба транспортных средства получили повреждения. На данном участке дороги образовались внушительные пробки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, что сегодня утром также в Хынчештском районе перевернулась автоцистерна с топливом.