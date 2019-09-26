Ещё одно ДТП в Хынчештах: легковушка вылетела с трассы в кусты после столкновения с грузовиком (ФОТО)

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Ещё одна авария произошла в населённом пункте Фундул Галбеней Хынчештского района. Автомобиль вылетел с трассы и угодил в кусты после столкновения с грузовиком.

По данным полиции, водитель легковушки не справился с управлением из-за дождя и мокрой дороги, в результате чего врезался в грузовик. После столкновения автомобиль марки Ford перевернулся несколько раз и вылетел с трассы в кусты.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Транспортные средства, особенно легковой автомобиль, получили технические повреждения. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

Напомним, что сегодня утром в том же населённом пункте случилось жуткое ДТП – два автомобиля загорелись после столкновения.