Ещё одни обыски: на этот раз – в фирме по строительству дорог “Edilitate”

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Правоохранители проводят в эти минуты обыски в АО “Edilitate”, которое занимается строительством дорог и производством исходных для этого материалов. Офицеры Инспектората полиции сектора Центр уже изъяли некоторые документы, найденные в кабинетах сотрудников фирмы. Предполагается, что они сфальсифицированы.

– Мы проверяем документы на подлинность. Обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту фальсификации. Документы будут отправлены на экспертизу, – заявил офицер уголовного розыска.

Сотрудники учреждения говорят, что их застали врасплох, но они не переживают, так как уверены, что все документы в порядке, передаёт publika.md.

– Пока ничего особенного. Сейчас они проверяют наши документы, после чего будут известны результаты. Нас не в чем обвинять, но мы узнаем об этом чуть позже, – заявил главный инженер фирмы.

Стоит отметить, что согласно отчёту, представленному на одном из заседаний примэрии, за последние 17 лет число сотрудников предприятия сократилось вдвое. И если в 2006 году прибыль фирмы составляла 10 млн леев, то за последние 4 года она терпит только убытки.