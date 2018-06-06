Ещё одна трагедия в Копчаке: молния тяжело ранила пастуха и убила стадо овец

Ещё одна трагедия в Копчаке: молния тяжело ранила пастуха и убила стадо овец

Молния угодила в дерево, под которым от дождя прятался мужчина. 

В результате происшествия 22-летний пастух получил ожог ноги и был госпитализирован в районную больницу Чадыр-Лунги. Состояние его здоровья на данный момент стабильное, пишет gagauzinfo.md. На месте происшествия погибло всё стадо овец – 43 животных.

Напомним, что несколько дней назад в Копчаке молния попала в дерево, под которым прятались малолетние дети. В результате этого скончалась 4-летняя девочка. 

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