Ещё одна структура признала законность новой власти

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Комиссия по укреплению государственности и реинтеграции страны при Совете гражданского общества выразила обеспокоенность в связи с увеличением напряженности в социально-политической ситуации в стране. В данной связи, представители данной структуры считают решения судей Конституционного суда от 7, 8 и 9 июня противоречивыми и незаконными и требуют их отмены. Это указано в заявлении структуры.

– Комиссия по укреплению государственности и реинтеграции страны при Совете гражданского общества считает:

В Парламенте РМ сформировано парламентское большинство, поэтому он функционален и действует в соответствии с Конституцией и нынешним законодательством; В РМ создано новое законное правительство, сформированное в соответствии с нормами Конституции и действующим законодательством; В РМ есть законный президент, действующий в интересах консолидации исполнительной и законодательной власти в государстве, в соответствии с нормами Конституции и действующего законодательства. Согласно Конституции, президент не обязан распускать парламент по истечении 3 месяцев. КС грубо нарушил свои полномочия, вышел за рамки Конституции. Незаконные решения КС блокируют деятельность главных государственных институтов – парламента и правительства – и должны быть пересмотрены и отменены, – говорится в документе.

Подводя итог, руководство Комиссии по укреплению государственности и реинтеграции страны призвала всё население Молдовы, все социально-политические силы страны, а также представителей гражданского общества и чиновников следовать Конституции и признать полномочия нового парламента и правительства, утвержденных абсолютно законно.