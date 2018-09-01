Ещё одна спортивная площадка появится скоро на забытой властями улице в столице (ФОТО)

Об этом сообщил мунсоветник от Партии социалистов Юрий Витнянский.

Он рассказал, что накануне была проведена встреча с жителями ещё одного забытого властями небольшого района на Ботанике – ул. Новобачойская. По его словам, жители этой улицы ежедневно встречаются с множеством проблем: постоянные перебои с транспортом, отсутствие газификации, проблемы со свалками, неблагоустроенные дворы и т.д.

– У дома №16 запланировали установку спортивной площадки в рамках программы, запущенной фракцией Партии социалистов в муниципальном совете Кишинёва, – сообщил Витнянский.

Напомним, что ранее благодаря настойчивости депутата парламента Олега Липского улица Новобачойская была освещена.