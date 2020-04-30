Ещё одна пациентка с COVID-19 сбежала из столичной больницы

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34-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19 сбежала из больницы Святого Архангела Михаила в Кишинёве. Врачи известили полицию о случившемся сегодня утром.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, медучреждение самовольно покинула 34-летняя уроженка Единецкого района.

– Женщина была госпитализирована 12 апреля с диагнозом “коронавирус”. По словам врачей, вчера она ещё находилась в палате, а утром её на месте не обнаружили, – уточнила Стати.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение беглянки.

Напомним, двумя днями ранее произошёл аналогичный случай – из Муниципальной клинической инфекционной больницы сбежала несовершеннолетняя.

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