Ещё одна новенькая детская площадка появилась на Ботанике (ФОТО)

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На этот раз её установили во дворе дома на Сармизеджетуса, 37/4.

Как написал на своей странице в соцсети вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский, самой большой благодарностью за проделанную работу стали искренние улыбки детей.

– Спасибо коллегам из фракции Партии социалистов в Мунсовете и лично Иону Чебану за такую хорошую программу по благоустройству дворов, которая работает уже два года, – отметил на своей странице в соцсети Витнянский.

Напомним, что благодаря фракции ПСРМ в настоящее время продолжают обустраиваться площадки во всех секторах Кишинёва.