Ещё одна крупная партия сигарет для IQOS была задержана в аэропорту (ФОТО)

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9 000 сигарет, предназначенных для электронных устройств, были найдены вчера в Международном аэропорту Кишинёва.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, табачные изделия обнаружили в результате сканирования багажа гражданина Турции, который направлялся в Стамбул. Нарушитель был оштрафован на 3 250 леев, а партия сигарет – изъята.

Стоит отметить, что это уже вторая выявленная попытка перевоза сигарет для IQOS. Первая попытка была предотвращена на прошлой неделе в аэропорту. Контрабанда была обнаружена во время сканирования багажа пассажиров рейса Кишинёв – Стамбул. Товар был конфискован, а нарушитель получил штраф.

Ещё одна попытка незаконного перевоза табачных изделий была предотвращена таможенниками поста в Кагуле. 8 000 сигарет были обнаружены во время сканирования посылок. По факту контрабанды был задокументирован водитель микроавтобуса, в котором была найдена партия сигарет. Незаконная посылка должна была оказаться в Ирландии.

И в этом случае партия сигарет была изъята, а водителю грозит штраф в размере от 3 000 до 4 500 леев.