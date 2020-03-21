Ещё одна гражданка Молдовы заразилась коронавирусом в Италии

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Диагноз “коронавирус” был подтверждён у нашей соотечественницы, проживающей в Италии. Данную информацию предоставили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Известно, что гражданка Молдовы находится в больнице в итальянском регионе Пьемонт, передаёт protv.md.

– Её состояние стабильное. Консульство РМ в Милане находится на связи с её семьёй, – сообщил пресс-секретарь МИДЕИ.

Стоит отметить, что это третий гражданин Молдовы, заболевший коронавирусом в Италии. Несколько дней назад стало известно, что одна из наших соотечественниц, находящихся в Италии, умерла от COVID-19.

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