Ещё одна гражданка Молдовы заразилась коронавирусом в Италии

Ещё одна гражданка Молдовы заразилась коронавирусом в Италии

Диагноз “коронавирус” был подтверждён у нашей соотечественницы, проживающей в Италии. Данную информацию предоставили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. 

Известно, что гражданка Молдовы находится в больнице в итальянском регионе Пьемонт, передаёт protv.md.

– Её состояние стабильное. Консульство РМ в Милане находится на связи с её семьёй, – сообщил пресс-секретарь МИДЕИ. 

Стоит отметить, что это третий гражданин Молдовы, заболевший коронавирусом в Италии. Несколько дней назад стало известно, что одна из наших соотечественниц, находящихся в Италии, умерла от COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md