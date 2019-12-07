Ещё одна фитнес-площадка появится на Ботанике благодаря социалистам (ФОТО)

Ещё одна фитнес-площадка появится на Ботанике благодаря социалистам (ФОТО)

На Куза-Водэ, 35 стартовали работы по установке фитнес-площадки. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Как уточнил социалист, ранее в этом дворе, в рамках программы по благоустройству, были установлены спортивные элементы и отремонтирована детская площадка.

– Теперь ведём работы по установке фитнес-элементов. Этот двор будет полностью укомплектован. На площадке будет всё необходимое для всех: детей, подростков и взрослых. Таким должен быть каждый двор столицы – удобным для каждого жителя, – подытожил Витнянский.

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