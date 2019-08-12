Ещё одна авария в Пересечино: четверо пострадавших находятся в больнице

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Ещё одно ДТП произошло вчера вечером в Пересечино. В результате четыре человека были доставлены в больницу с различными травмами. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних.

Как пишет tv8.md, женщина за рулём автомобиля Toyota намеревалась развернуться. Она не уступила дорогу водителю Mercedes, в результате чего произошёл удар.

Травмы получили 18-летняя девушка, 39-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей 11 и 6 лет. Тест на алкотестере показал, что оба водителя не употребляли спиртное.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Ранее мы писали о том, что в ещё одном ДТП в Пересечино погиб человек.