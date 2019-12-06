Ещё одна авария с участием машины такси произошла в центре столицы

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Ещё один автомобиль службы такси стал участником ДТП, которое произошло около часа назад на улице Измаил в столичном секторе Центр.

Согласно полученным данным, на дороге столкнулись два автомобиля. Оба транспортных средства получили серьёзные технические повреждения. Кто виноват в ДТП – не известно, передаёт tv8.md.

Напомним, что сегодня в первой половине дня на улице Михай Витязул произошла цепная авария. Там столкнулись четыре автомобиля, в том числе машина службы такси и полицейский автомобиль. А вчера вечером машину такси протаранил грузовой поезд. В результате этой аварии пострадали два человека.