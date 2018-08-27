Ещё одна авария недалеко от аэропорта произошла прошлой ночью: автомобиль врезался в столб и перевернулся (ВИДЕО)

ДТП произошло в ночь на 27 августа, приблизительно в 03.20, по улице Аэропорта.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 41-летний водитель автомобиля марки Dacia не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в электрический столб и перевернулась. В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира – 31-летняя женщина и 36-летний мужчина. Пострадавшие были госпитализированы.

По данным полиции, за последние сутки в муниципии Кишинёв произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, из которых 4 относятся к серьёзным. В их результате один человек скончался и ещё 12 получили травмы.

Напомним, что смертельная авария произошла вчера недалеко от аэропорта. Инцидент произошёл в 22.30 на перекрёстке улиц Мунчешть и Бачой Ной. Там столкнулись два автомобиля: BMW, управляемый 28-летним водителем, и Mazda, за рулём которой находился 43-летний мужчина. В результате аварии скончался 15-летний пассажир Mazda, а оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Виновному грозит тюремное заключение от 3 до 7 лет с лишением права на вождение ТС на срок до 4 лет.