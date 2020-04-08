Ещё один жилой дом в столице помещён на карантин (ФОТО, ВИДЕО)

Ещё один жилой дом в столице помещён на карантин (ФОТО, ВИДЕО)

Целый дом на Телецентре был отправлен на карантин. Об этом сообщается в Facebook на странице претуры сектора Центр.

В доме, расположенном по адресу В. Келтуялэ, 9/2, были выявлены два жильца, заболевших COVID-19. В связи с этим было принято решение ввести в здании карантинные меры.

На период карантина только одному члену семьи разрешается выходить из дома один раз в день на срок до 30 минут. При этом жилец должен заполнить декларацию об ответственности и получить специальное разрешение. Граждане обязаны ежедневно уведомлять семейного врача о состоянии здоровья всей семьи. За соблюдением режима изоляции будут следить сотрудники полиции, пишет agora.md.

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