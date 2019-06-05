Ещё один участник страшной аварии в Гагаузии скончался

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Скончался ещё один человек, который пострадал в результате аварии, произошедшей в селе Буджак. Информацию подтвердила сотрудник Комратской районной больницы Елена Новак.

По её словам, доставленный в тяжёлом состоянии в больницу пассажир Dacia скончался этой ночью. У него были множественные переломы костей, пишет gagauzinfo.md. Новак также отметила, что пострадавших мать и ребёнка вчера вечером перевели на лечение в Кишинёв.

– Состояние ребёнка тяжёлое. Вчера их транспортировали в Кишинёв службой санавиации, – добавила Новак.

Напомним, серьёзная авария случилась 4 июня на окраине села Буджак. В результате столкновения машин марок “Dacia Logan” и “Ford” 42-летний водитель последней погиб. Ещё четыре человека, среди которых и ребёнок, были доставлены в районную больницу Комрата.