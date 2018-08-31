Ещё один снаряд ВОВ был найден тираспольчанином при строительстве гаража

Во время строительства гаража житель Тирасполя сделал необычную находку – снаряд времён Великой Отечественной войны.

По данным МВД Приднестровья, снаряд был обнаружен на участке переулка Парканский. О своей находке мужчина сообщил в милицию. Опасный предмет был изъят с целью утилизации.

В связи с произошедшим МВД Приднестровья напоминает о важных правилах поведения при обнаружении боеприпасов времён Великой Отечественной войны:

не трогайте незнакомые предметы – несмотря на значительный период, многие части боеприпасов выполнялись из материалов, не подвергающихся коррозии (нержавеющей стали, латуни);

даже части, осколки боеприпасов могут представлять опасность для жизни и здоровья человека;

помните, что большинство опасных предметов на вид безобидные;

старая водочная или пивная бутылка с жидкостью вполне может оказаться «стеклянной гранатой». Так называют ёмкость, заполненную самовоспламеняющейся на воздухе горючей смесью, температура горения которой составляет 1000°С;

не бросайте незнакомые предметы в костёр;

отдыхая на природе, тщательно проверяйте место, на котором собираетесь развести огонь, так как уже на глубине 5 см в земле может находиться любой предмет.

Несмотря на то, что после окончания войны прошло более 70 лет , многие боеприпасы и их части не утратили (и значительное время будут сохранять) своё поражающее действие. Транспортировка или обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится только специалистами!