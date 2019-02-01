Ещё один случай заболевания корью под подозрением

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Национальное агентство общественного здравоохранения объявило, что вчера был зафиксирован очередной случай подозрения на заболевание корью в столице.

Согласно пресс-релизу, в прошлом месяце было зарегистрировано 5 случаев кори. 3 случая были подтверждены лабораторными исследованиями, а 2 других находятся под подозрением, включая вчерашний инцидент, пишет trm.md.

В целом, с 1 января 2018 года по 31 января 2019 года было подтверждено 343 случая заболевания корью, большинство из которых было выявлено в августе прошлого года. Власти напоминают, что на территории Молдовы продолжает действовать жёлтый код в связи с опасностью распространения заболевания.