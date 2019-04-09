Ещё один случай подозрения на корь зарегистрирован у ребёнка в Штефан-Водском районе

Ещё один случай подозрения на корь зарегистрирован у ребёнка в Штефан-Водском районе

Новый случай подозрения на корь был зафиксирован у ребёнка из села Волинтирь Штефан-Водского района.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), ребёнок недавно вернулся домой из украинского города Киев, где находился в гостях. Случай находится в процессе исследования.

Согласно данным НАОЗ, в марте текущего года в Молдове было подтверждено 14 случаев кори. А всего с начала 2019 года специалисты зарегистрировали 18 случаев кори, 12 из которых были завезены из соседних стран. Всего в период с 1 января 2018 года по 9 апреля 2019 года было подтверждено 358 случаев кори.

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