Ещё один случай подозрения на корь подтвердился у жителя столицы

0

Случай подозрения на корь, зарегистрированный две недели назад в Кишинёве, подтвердился. Кроме этого, ещё два пациента с подозрением остаются в селе Никорены Дрокиевского района. Ещё по одному – в Глодянском районе и в Кишинёве.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в общей сложности 14 пациентов на текущий момент находятся под подозрением.

Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

Кишинёв – 16 случаев;

Окница – 6 случаев;

Дрокия – 1 случай;

Бричаны – 1 случай;

Единцы – 1 случай;

Штефан-Водэ – 1 случай.