Ещё один случай подозрения на корь подтвердился у жителя столицы

Случай подозрения на корь, зарегистрированный две недели назад в Кишинёве, подтвердился. Кроме этого, ещё два пациента с подозрением остаются в селе Никорены Дрокиевского района. Ещё по одному – в Глодянском районе и в Кишинёве.
По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в общей сложности 14 пациентов на текущий момент находятся под подозрением.
Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:
- Кишинёв – 16 случаев;
- Окница – 6 случаев;
- Дрокия – 1 случай;
- Бричаны – 1 случай;
- Единцы – 1 случай;
- Штефан-Водэ – 1 случай.
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