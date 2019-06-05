Ещё один случай подозрения на корь подтвердился у жителя столицы

Ещё один случай подозрения на корь подтвердился у жителя столицы

Случай подозрения на корь, зарегистрированный две недели назад в Кишинёве, подтвердился. Кроме этого, ещё два пациента с подозрением остаются в селе Никорены Дрокиевского района. Ещё по одному – в Глодянском районе и в Кишинёве.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в общей сложности 14 пациентов на текущий момент находятся под подозрением.

Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

  • Кишинёв – 16 случаев;
  • Окница – 6 случаев;
  • Дрокия – 1 случай;
  • Бричаны – 1 случай;
  • Единцы – 1 случай;
  • Штефан-Водэ – 1 случай.
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