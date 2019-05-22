Ещё один случай кори под подозрением в Дрокии

Ещё один случай кори под подозрением в Дрокии

У жителя села Никорень Дрокиевского района подозревают корь. Согласно информации, предоставленной Национальным агентством общественного здравоохранения, первые симптомы вируса проявились 11 мая, а на следующий день 17-летний парень сыграл свадьбу.

Таким образом, все присутствовавшие на свадьбе – в зоне риска, пишет realitatea.md. Предварительный диагноз предстоит уточнить.

В то же время, ещё один 37-летний житель столицы находится под подозрением. Предполагается, что оба мужчины не были привиты.

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