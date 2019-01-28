Ещё один случай кори: под подозрением 7-летний ребёнок из Чадыр-Лунги

0

В период с 1 по 28 января 2019 года было зарегистрировано 2 случая заболевания корью. Первый случай зарегистрирован у ребёнка из Кишинёва, второй – у 18-летнего жителя Бендер. Еще один 7-летний ребёнок из Чадыр-Лунги находится под подозрением.

В период с 1 января 2018 года по 28 января 2019 года было зарегистрировано 342 подтвержденных случая заболевания корью, пишет jurnal.md. Наибольшее количество случаев кори было зафиксировано в период с 01.08 по 31.08.2018 – 234 подтверждённых случая.

Территории, затронутые корью, с 1 января 2018 года по настоящее время: Чадыр-Лунга – 164 случая, Вулканешты – 35 случаев, Дрокия – 21 случай, Сорока – 35 случаев, Унгены – 20 случаев, Кишинёв – 17 случаев, Тараклия – 12 случаев, Кагул – 10 случаев, Кантемир – 10 случаев, Окница – 7 случаев, Ниспорены – 4 случая, Глодяны – 3 случая, Хынчешты – 1 случай, Рышкань – 1 случай, Тирасполь – 1 случай, Бендеры – 1 случай.