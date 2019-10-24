Ещё один полицейский попался на взятке

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Сотрудник ИП Окница был задержан вчера вечером во время получения взятки в размере 6000 леев. В обмен полицейский пообещал не привлекать нарушителя к ответственности. Задержание проходило под контролем НАЦ и прокуратуры.

В частности, сотрудник полицейского участка в селе Каларашовка Окницкого района запросил 6 000 леев за то, чтобы “закрыть глаза” на незаконную деятельность местного предпринимателя. В дополнение к этой сумме полицейский попросил ещё 1500 леев, которые должны были пойти на уплату штрафа за некоторые обнаруженные нарушения.

Передача денег происходила в лесопосадке. Взяв деньги, полицейский передал их другому человеку, который, в свою очередь, отнёс взятку в укромное место. В результате обысков материальные средства были обнаружены.

На имя сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определённые должности.

Стоит отметить, что с начала года НАЦ задержал 30 полицейских за участие в коррупционных схемах. На этой неделе 5 сотрудников полиции были задержаны за пассивную коррупцию.