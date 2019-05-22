Ещё один из шестерых обвиняемых в изнасиловании мужчин остаётся за решёткой (ВИДЕО)

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Один из шестерых мужчин, обвиняемых в изнасиловании двух девушек, остаётся под предварительным арестом. Сегодня судьи Апелляционной палаты Кишинёва оставили в силе мандат на предварительный арест на 30-дневный срок, выданный первой инстанцией.

Вчера, 21 мая, Апелляционная палата оставила в силе мандаты на предварительный арест, выданные на имена двух других фигурантов этого уголовного дела, передаёт tv8.md. Третий обвиняемый, который находится под предварительным арестом, не обжаловал в Апеляционной палате арест на 30-дневный срок, выданный в его отношении. Стоит отметить, что двое других подозреваемых до сих пор находятся в розыске.

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 4 на 5 мая в одной из квартир дома в центре столицы. После того, как подозреваемые вернулись с праздника, организованного за городом, они направились в квартиру, в которой находились две девушки, одна из них – 16-летняя. Они изнасиловали девушек, а чтобы скрыть следы преступления, сбросили несовершеннолетнюю с балкона квартиры седьмого этажа, в результате чего она впала в кому. 13 мая девушка скончалась в больнице, не приходя в сознание.