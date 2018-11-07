Ещё один дом пострадал от воров в Гидигиче

Ещё один дом в Гидигиче стал лакомым кусочком для воров. Хозяин застал в доме “полный погром” и сразу вызвал полицию.

По словам мужчины, воры вынесли из дома большую сумму денег и множество ценных вещей. Инцидент произошёл в районе 19:00. Домовладелец вернулся с работы и увидел, что входная дверь открыта, а в комнатах всё перевёрнуто. Мужчина немедленно вызвал полицию, сообщает protv.md.

Напомним, что несколько дней назад неизвестные ограбили церковь в Гидигиче. В ту же ночь ещё одна семья из Гидигича стала жертвой воров.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.