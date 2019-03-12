Ещё один человек скончался от гриппа: число жертв достигло 30

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Новый случай смерти от A(H1N1) был зарегистрирован в первую неделю марта. Речь идёт о 53-летнем мужчине из Леова.

Так, в период с 01 октября 2018 года по 10 марта 2019 года в стране было подтверждено 30 случаев смерти, связанных с подтверждённым вирусом гриппа A(H1N1), пишет agora.md.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, эпидемиологическая ситуация с гриппом в настоящее время не представляет опасности. С 4 по 10 марта 2019 года было зарегистрировано 78 случаев сезонного гриппа, в том числе 16 подтверждённых лабораторией. Также были выявлены: 8 791 случай инфекций верхних дыхательных путей и 439 случаев тяжёлых острых респираторных инфекций. В то же время, с 1 октября 2018 и до 10 марта 2019 было зарегистрировано 2 023 случая гриппа.