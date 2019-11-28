Ещё двое членов преступной банды “Китаец” оказались на скамье подсудимых

Ещё двое членов преступной банды “Китаец” оказались на скамье подсудимых

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направила сегодня в суд дело двух членов преступной группировки “Китаец”, обвиняемых в контрабанде 1 кг героина из Турции и распространения на территории Молдовы.

Если их признают виновными, задержанным грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет за незаконный оборот наркотиков и от 3 до 10 лет за контрабанду.

Изначально правоохранители расследовали целый комплекс преступлений, в том числе мошенничество и контрабанду наркотиков. Продолжаются вестись работы по выявлению и задержанию всех лиц, причастных к совершению данных беззаконий.

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