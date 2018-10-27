Ещё две новые площадки были открыты в Кишиневе (ФОТО)

Программа по благоустройству столичных дворов фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева продолжает успешно реализовываться.

Так, вчера в Кишиневе открыли сразу две площадки: на Московском проспекте, 14/2 и на улице Иона Некулче, 63. В церемониях открытия приняли участие депутаты и муниципальные советники ПСРМ.

Напомним, по инициативе социалистов в Кишиневе активно благоустраиваются столичные дворы: в них устанавливают детские и спортивные площадки, восстанавливают асфальтовое покрытие, бордюры и освещение и проводят другие работы.