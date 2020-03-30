Ещё две муниципальные больницы готовы к госпитализации пациентов с коронавирусом

0

Речь идёт о Муниципальной клинической больнице Святого Архангела Михаила и Муниципальной клинической больнице имени Валентина Игнатенко. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

На данный момент пациентов с коронавирусом доставляют в две муниципальные больницы: Муниципальную детскую инфекционную клиническую больницу и Муниципальный родильный дом №2. Но с сегодняшнего дня число муниципальных больниц, готовых лечить пациентов с коронавирусом, увеличится до четырёх.

– Все муниципальные медицинские учреждения получили денежные средства, выделенные из резервного фонда, а также собранные в результате пожертвований, для приобретения всего необходимого, – отметил градоначальник.

Напомним, что вчера Ион Кику объявил, что на “Moldexpo” будет развёрнут временные полевой госпиталь на 700 мест.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.