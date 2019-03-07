Ещё два ученика школы в Тогатино были госпитализированы с отравлением: НАБПП начало расследование

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Ещё два ученика из гимназии в пригороде муниципия Кишинёв Тогатино были госпитализированы в столичную клиническую детскую больницу инфекционных заболеваний. По случаю массового отравления детей Агентство по безопасности пищевых продуктов инициировало внутреннее расследование.

По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристины Стратулат, на данный момент в больнице находятся 12 учеников школы в Тогатино. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Двое пациентов, которые изначально были госпитализированы в реанимацию, уже переведены в отделение терапии, так как их состояние улучшилось, пишет protv.md.

Дело расследуют сотрудники Национального агентства общественного здоровья и Отдела социальной помощи и здоровья. Муниципалитет приостановил деятельность продовольственного комбината сектора Чеканы, который поставляет еду в гимназию Тогатино и другие школы столицы, до тех пор, пока не будет установлена причина отравления.

Напомним, что 5 марта в муниципальную детскую клиническую больницу инфекционных заболеваний было госпитализировано 10 детей в возрасте от 7 до 15 лет с признаками пищевого отравления. Двое из несовершеннолетних были направлены в реанимацию в тяжёлом состоянии. Согласно предварительным выводам, ученики отравились после того, как поели в школьной столовой в пригороде Тогатино.