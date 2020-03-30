Ещё два человека скончались от COVID-19 в Румынии

Ещё два человека скончались от COVID-19 в Румынии

Число умерших от коронавируса в соседней стране достигло 46. 

Последние две жертвы COVID-19 – мужчины в возрасте 57 и 70 лет из уезда Тимиш, передаёт deschide.md.

Диагноз первого пациента был подтверждён 28 марта. Он страдал сердечно-сосудистым заболеванием, туберкулёзом и сахарным диабетом. Вылечить пациента не удалось, он скончался 29 марта.

Второй пациент, 70-летний мужчина, умер тоже 29 марта, на следующий день после того, как диагноз “коронавирус” был подтверждён. У него также был сахарный диабет и сердечно-сосудистое заболевание.

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