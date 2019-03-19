Ещё четыре случая подозрения на корь зарегистрированы в Окницком и Единецком районах

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Три случая подозрения на корь были задокументированы в Окницком районе. Речь идёт о двух детях и одном взрослом человеке.

Двое из заболевших находились в контакте с инфицированными ранее. В Единцах случай кори был зарегистрирован у 35-летнего жителя. На данный момент все случаи подозрения на корь находятся на стадии изучения, пишет jurnal.md.

Напомним, что с начала марта было зарегистрировано 2 случая кори в Окницком и Бричанском районах. Случаи были подтверждены лабораторными анализами.

Заболевание можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (РОР) в течение первого года жизни ребенка, в 6-7 и 14-15 лет. Вакцинация бесплатна для всех лиц.