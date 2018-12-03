Ещё больше столичных перекрёстков оборудуют камерами видеонаблюдения

На нескольких новых перекрестках в Кишинёве появятся камеры наблюдения. Об этом было объявлено в пресс-релизе Министерства внутренних дел РМ.

По данным релиза, речь идёт о дорогах при въезде в столицу, к примеру, пересечение Дачия и Бэчоий Ной, въезд в Ставчены, перекрёсток Алба-Юлия и Деляну 273 и 690, а также Друмул Бэчоюлуй 287.

Мы считаем, что сможем внести существенный вклад в обеспечение безопасности участников дорожного движения на трассе R6 “Кишинэу-Орхей-Бэлць” вблизи Ставчен. Системы видеонаблюдения будут расположены на светофорах и подключены к автоматизированной системе управления трафиком, – говорится в пресс-релизе.

Первый этап проекта начался в 2013-2014 гг, когда была налажена необходимая инфраструктура и проведена установка систем видеонаблюдения на 41 перекрестке в Кишинёве. На тот момент было установлено 125 видеокамер, 145 фотокамер и 29 камер с функцией PTZ, передаёт diez.md.