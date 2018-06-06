Ещё 5 предпринимателей обвиняются в краже средств министерства окружающей среды

Антикоррупционная прокуратура передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 5 предпринимателей, подозреваемых в активной коррупции и злоупотреблении служебным положением, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.

Согласно материалам дела, Национальный экологический фонд министерства окружающей среды финансировал проекты местной государственной администрации по закупке работ по водоснабжению разных населенных пунктов Страшенского района. В результате этого, примэрии-бенефициары организовали тендер на проведение работ и закупку объектов, ресурсы на которые выделяло министерство финансов и частично местная публичная администрация.

По данным прокуратуры, владелец нескольких коммерческих компаний, которыми управляли его родственники и друзья, договорился со своими близкими, чтобы они участвовали в тендерах организованных примэрией. Таким образом, он обеспечил нужное количество участников торгов. Боле того, по предварительным договоренностям с примарами населенных пунктов-бенефициаров, экономический агент выиграл тендер, несмотря на то, что победителем назначается представитель, предложивший самую низкую цену.

После того, как в связи с нарушениями несколько аукционов были аннулированы Агентством государственных закупок, предприниматель через компанию, управляемую его женой, был вновь назначен победителем тендера. Он подписал договор на проведение канализационных работ в одной из коммун Страшен, стоимость которых составила 17 946 487,57 леев. Примечательно, что предложение с самой низкой ценой составляло 11 317 530,86 леев. Только эта разница в 6 628 956,7 леев представляет собой ущерб государственному бюджету, в частности министерству окружающей среды и министерству финансов.

В ходе уголовного преследования обвиняемые полностью признали свою вину. Если суд признает подозреваемых виновными, то зачинщику и главному подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 6 до 12 лет, штраф в размере от 300 000 до 400 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность и даже ликвидация юридического лица. А его соучастникам грозит штраф в размере от 32 500 до 57 500 леев, тюремное заключение на срок до 3 лет с лишением права осуществлять определенную деятельность в течение от 2 до 5 лет. Кроме этого, их могут обвязать выплатить судебные расходы в размере 47 064,55 леев.

В целях возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество главного подозреваемого на общую сумму 3 662 895 леев.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что администратор, предприниматель и бухгалтер также обвиняются в мошенничестве и растрате около 10 миллионов леев государственных средств.