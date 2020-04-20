Еще в одном населенном пункте Молдовы объявлен карантин (ВИДЕО)

Еще в одном населенном пункте Молдовы объявлен карантин (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня карантин введен и в селе Брынзень Единецкого района. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Ион Кику. Глава правительства выразил надежду, что ограничения благотворно повлияют на обстановку в этом населенном пункте и снизят риски массового заражения жителей. 

Отметим, что это шестой населенный пункт, где действует карантин. Ограничения ранее были введены в: городах Сороки, Штефан-Водэ, Глодяны и в селах Талмаза и Карахасань Штефан-Водского района. Кику отметил, что, по данным МВД и Минобороны, ситуация там стабилизируется.

Ранее СМИ сообщали, что коронавирусом заразились около 80 жителей села Брынзень.

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