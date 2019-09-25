Еще три парламентские комиссии одобрили социальные инициативы Игоря Додона

0

Законопроекты, входящие в пакет социальных инициатив Президента РМ Игоря Додона и направленные на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и людей с небольшими доходами, обсуждались сегодня на заседаниях постоянных парламентских комиссий по экономике, бюджету и финансам, по сельскому хозяйству и пищевой промышленности и по окружающей среде и региональному развитию. Члены всех трех комиссий одобрили предложенные главой государства инициативы.

Первый законопроект предусматривает внесение изменений в Закон «О социальной помощи», увеличивая количество потенциальных получателей помощи, предоставляемой государством в отопительный сезон, примерно на 50 тыс. человек. В этой части будет увеличен повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Этот коэффициент используется для установления права на получение данной помощи. Как ожидается, проект закона будет вынесен на рассмотрение законодательного органа в ходе осенней сессии, чтобы он начал исполняться с 1 января 2020 года. Наряду с этим глава государства обратится к правительству с предложением увеличить размер помощи с 350 до 500 леев в месяц.

Второй законопроект направлен на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижении предельного возраста. Таким образом, в случае преждевременной смерти получателя данного вида пенсии супруг (супруга) будет получать ежемесячное пособие в размере пенсии по достижении предельного возраста до истечения пятилетнего срока с момента получения права на пенсию получателем этой пенсии.

Обе инициативы предстоит рассмотреть на заседании парламента. Напомним, что ранее в первом чтении была принята еще одна социальная инициатива главы государства – об индексации пенсий два раза в год.