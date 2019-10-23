Еще по одному адресу на Ботанике появится новая детская площадка (ФОТО)

Работы по установке новой детской площадки стартовали и по адресу Валя Кручий, 4. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Каждый день берем по новому объекту. В течение нескольких дней у местных жителей будет новенькая хорошая детская площадка. В комплексе – большая горка с двумя спусками, скалалазкой и качелей “маятник”, балансир и две качели на пружинах “лошадки”, две скамейки для родителей. Вся площадка будет ограждена заборчиком, – отметил он.